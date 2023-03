Denuncia mala atención en laboratorio de Salud Digna

Ayer acudí a los Laboratorios Salud Digna Culhuacán a realizarme una densitometría ósea de columna y fémur. Después de una hora sin que me llamaran, inquirí al cajero el porqué. Éste me remitió con el gerente Isaac Sandoval, quien, en forma prepotente, arbitraria y grosera, se negó a darme una explicación o presentar una disculpa; al contrario, me dijo que presentara una queja en Cofepris y no permitió que me realizaran el estudio, dando instrucciones de que se me devolviera lo pagado.

Es lamentable que personas como Isaac Sandoval ocupen un puesto de la importancia de gerente, cuya conducta majadera hacia los clientes contrasta con el trato amable y diligente del resto del personal.

Tengo 87 años; padezco problemas del nervio ciático, que me acarrean fuertes dolores en la pierna y en el pie derecho, que se me agudizaron en ese lapso, y considero que no se debe permitir que a los ancianos se nos maltrate en esta forma.

Carlos Caram

Invitaciones

Concierto Corazón de mujer en Coyoacán

El Albergue del Arte invita al concierto del grupo de música tradicional y trova Nonotza: Corazón de mujer

Dirección: Ángel Morales Acevedo. Cantautores: Maribel Arroyo, Marisela Plaza Martínez, Ignacia Resén y Ángel Morales Acevedo.

Programa musical tradicional y trova que presenta diversas situaciones de vida que muchas mujeres atraviesan en la sociedad a lo largo del tiempo: la mujer como trabajadora, madre, amante o luchadora social, motivo para la lírica aquí presente como un tributo de amor hacia ellas.

Hoy a las 20 horas, en el Foro El Albergue del Arte, ubicado en Alberto Zamora 32, colonia Villa Coyoacán.

Reservaciones: Tel.

55-5554-6228. Entrada libre

https://www.facebook.com/profile.php?id=100079310926532

Análisis sobre golpe blando

El Círculo de Reflexión, Buzón Ciudadano AC invita al análisis La Suprema Corte, el TEPJF y el INE, como factores en el golpe de Estado blando, con el licenciado en relaciones internacionales Víctor Torres. La cita es mañana a las 12 horas, en el parque del Cartero José Refugio Ménes, de la colonia Postal, cerca del metro Villa de Cortés.

Círculo de Reflexión Buzón Ciudadano.

Imelda Beristain, Víctor Flores, Rosa María Almanza, Luciano Aguilar, David Villa, Salvador Munguía, Marú Nieto, Xóchitl Salazar, Inti Ernesto Salas, Tania Jiménez, Yolanda Macedo, Esperanza Espinosa y Antonio Villegas