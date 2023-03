De la Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 24 de marzo de 2023, p. a10

El acoso debe combatirse, no callarse , fueron las palabras de Natalia Gómez Junco, quien levantó la voz por cada una de sus compañeras de la Liga Mx femenil que han sido violentadas en redes sociales.

Gómez Junco exhortó a las autoridades a tomar cartas en el asunto y buscar soluciones que acaben con el ciberacoso, tema que ha expuesto la integridad de varias futbolistas. Tales son los casos recientes de Scarlett Camberos y de Selene Cortés.

Lo que está sucediendo ahora con Scarlett, con Selene y muchas jugadoras no es nuevo; para empezar, se debe hablar de eso y no normalizarlo. El tema digital siempre me ha causado bastante ruido, pues cualquiera pueda tener una opinión y esconderse detrás de un usua-rio y una pantalla. La gente cree que puede decir cualquier cosa en redes sociales, y llegar a ese grado de acoso es inaceptable , dijo la mediocampista del Atlético de San Luis.

Se debe de hacer algo ya, algún tipo de protección, de ley, porque no por ser figuras públicas debemos aguantar estos comentarios que a veces caen en el acoso y en la agresión; muchas jugadoras viven eso , agregó Gómez Junco en el Foro Futbol de Mujeres para Mujeres.

Las denuncias de Camberos, una de las grandes referentes del América, comenzaron a mediados del 2022 y se prolongaron hasta marzo de 2023. En ese lapso, las quejas de la delantera no resonaron dentro del equipo y las publicaciones de su acosador continuaron hasta el grado de hackear las redes sociales de la atacante.