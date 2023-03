Sus movimientos surgen de imágenes visuales y sonoras; también ha recurrido a la distorsión de la figura y al uso del ritmo, de los silencios y de la dinámica de la danza butoh. Aunque me digan anticuada, abogo mucho por una estética, una plástica, una poética visual que sea agradable y confortable. Abogo por la belleza, y considero que es necesario rescatarla de un mundo violento y vulgar. No me interesa generar conciencia de los problemas sociales, porque estamos bombardeados por ellos , añadió.

Durante estos 30 años, la agrupación se ha enriquecido con el trabajo de grandes coreógrafos que han colaborado con sus propuestas, como el estadunidense Darryl Thomas.

El programa Nemian: 30 años en el camino comprende funciones en mayo en la sala Miguel Covarrubias, de la Universidad Nacional Autónoma de México, que incluirá el debut de la coreógrafa checa Eva Kolarova, y en julio en el Palacio de Bellas Artes, donde Beteta estrenará Corazón de madera, inspirada en obras de Giorgio de Chirico.

Nemian: 30 años en el camino se presentará hoy a las 20 horas, mañana a las 19 y el domingo a las 18 horas en el Centro Cultural Los Talleres (avenida Francisco Sosa 29, Santa Catarina).