Piña Bernal explicó que en el país hay dos tipos de plazas docentes: las que depende del presupuesto federal, y las que son financiadas por los estados. En el caso de las promociones horizontales aplicadas a plazas federales, dijo, siempre hemos sido puntuales en el pago, pero en los estados no siempre es así. Hay profesores con plaza estatal que concursan, son promovidos, pero no llega el estímulo, porque la entidad no tiene recursos .

En cuanto al proceso de selección para el ingreso y asignación de plazas en el ciclo escolar 2023-2024, indicó que a la fecha se han inscrito 151 mil 589 maestros para el proceso de admisión en educación básica y 11 mil 760 en media superior.

A pregunta de senadores que manifestaron la inconformidad de diversos sectores del magisterio con los procesos impulsados por esta ley en la asignación de plazas, destacó que se enfrentan diversos obstáculos, y señaló que en el caso de Michoacán, los distintos niveles educativos no reportan las vacancias, lo que impide cubrir la necesidad de maestros en las escuelas .