ue el 19 de junio de 2017 cuando escuchamos por primera vez la expresión Gobierno espía , como titular de una investigación periodística publicada por el New York Times y realizada por la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Artículo 19 y SocialTIC. Aquel trabajo denunciaba el ataque con el malware Pegasus, adquirido por el gobierno mexicano, mediante el cual se accedió a la información e intervinieron las comunicaciones en los dispositivos móviles de 76 periodistas y defensores de derechos humanos en México durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Desde entonces, a pesar de la narrativa reiterada por el presidente López Obrador de nosotros no somos iguales , el caso no sólo permanece impune, sino que siguen efectuándose las mismas prácticas de espionaje sin ningún escrutinio o control de carácter judicial o parlamentario.

Nuevas pruebas del espionaje ilegal fueron presentadas por las mismas organizaciones en octubre del 2022, ahora bajo el título de Ejército espía . Con documentos filtrados por el colectivo Guacamaya, se demostró el espionaje de dos periodistas y un defensor de derechos humanos desde la Sedena, y con el conocimiento de su titular, Luis Cresencio Sandoval, durante la actual administración.

El caso volvió a tomar revuelo recién el pasado 7 de marzo, cuando se presentó nueva evidencia del espionaje realizado en 2020 por elementos del Centro Militar de Inteligencia al defensor Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, quien ha documentado y dado seguimiento a casos de ejecuciones extrajudiciales en dicha zona fronteriza. Tres días después, 10 de marzo, a pregunta expresa en su conferencia matutina, López Obrador insistió que su gobierno no espía a opositores y que, en todo caso, dichas acciones no deben ser consideradas como espionaje, sino como actividades de inteligencia.

La recurrencia a esas respuestas, no obstante las crecientes evidencias de espionaje ilegal, sólo agravan el problema, pues naturalizan el clima de impunidad frente a casos de violación a derechos humanos y ensanchan más, si cabe, el aval sin condiciones que el jefe del Ejecutivo ha dispensado a las fuerzas armadas, a las que ha convertido en actor intocable. La preocupación se eleva al observar que dicho Centro Militar de Inteligencia, que maneja la tecnología de Pegasus y elabora productos documentales de inteligencia, opera sin control legal ni bajo algún mecanismo de rendición de cuentas.