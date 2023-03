Señaló que México puede aprovechar grandemente sus recursos, pero no podemos permitirnos el lujo de esperar hasta que llegue tecnología nueva, porque si todos simplemente esperamos a la nueva tecnología, entonces vamos a superar el (aumento de) 1.5 grados (en la temperatura global) y esto ya no lo podríamos cambiar .

Añadió que en colaboración con gobernadores de México, se trabaja en nuevos mecanismos de financiamiento para crear infraestructura, de tal forma que el país no adquiera deudas mayores e impagables, y reciba infraestructura. Añadió que también se labora en conjunto con la Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos y el sector energético.