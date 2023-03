Andrea Becerril y Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Jueves 23 de marzo de 2023, p. 11

Un golpe orquestado desde la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) obligó anoche a Miguel Ángel Osorio Chong a dejar la coordinación del tricolor en el Senado.

El ex secretario de Gobernación anunció que ante las maniobras de Alejandro Moreno Cárdenas, que instrumentaron los senadores Manuel Añorve Baños y Mario Zamora, prefirió dejar el cargo. Dejará de pertenecer a la bancada, aseveró, pero seguirá en el PRI e insistirá en los recursos legales que ha interpuesto para impedir que Alito se perpetúe en la dirigencia del partido.

Les encantaría que renunciara al PRI. No les voy a dar ese gusto, voy a llegar hasta las últimas consecuencias. Alejandro Moreno tiene que salir del PRI , resaltó Osorio en conferencia de prensa después de abandonar la asamblea extraordinaria de la fracción parlamentaria, convocada por un grupo de senadores para removerlo del cargo.

Con él salieron de la reunión Claudia Ruiz Massieu, Eruviel Ávila y Nuvia Mayorga, pero permanecieron otros ocho que eligieron como nuevo coordinador a Añorve Baños, quién no dejó de repetir que todo fue legal y de negar que represente los intereses de Alito.

Osorio Chong acusó que el propio Moreno Cárdenas y dos de sus fieles seguidores estuvieron por la mañana en las oficinas de Añorve en el Senado para instrumentar su salida de la coordinación. Traían un guion perfectamente estructurado, pero no les salió exactamente como ellos querían.

Explicó que discutió con sus compañeros de bancada, entre ellos Beatriz Paredes, Sylvana Beltrones y Jorge Carlos Ramírez Marín, que era ilegal la convocatoria a esa asamblea extraordinaria, ya que debía ser convocada por el coordinador, y les planteó citar ahí mismo a una nueva reunión.

Les evité el trabajo