También aseguraron tener gran aceptación social a raíz de la pandemia; está industria se puede clasificar como de salud pública, y lo digo aunque me critiquen , expuso uno de los ponentes.

Uno de los temas que hizo coincidir a los propietarios y operadores de casinos fue el de la regulación fiscal, pues “necesitamos un impuesto único que se cobre de parte de la autoridad. Debemos buscar convencer a los congresistas de cómo una buena reforma hacendaria nos ayudará a todos.

“¡Que se grave la ganancia, no la expectativa de ganancia! Hay que convencer al Congreso de que la actual base es incomprensible. Debemos dar el mensaje correcto a la autoridad: no buscamos que no nos grave; queremos contribuir con el gasto público, con reglas claras, con un impuesto ad hoc a la actividad que hacemos.