Arturo Sánchez y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Jueves 23 de marzo de 2023, p. 4

Luego de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, declaró que hay partes de México controladas por los carteles del narcotráfico, el canciller Marcelo Ebrard afirmó que su par estadunidense estuvo muy presionado y minimizó sus afirmaciones.

Por separado, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, dijo desconocer las declaraciones del funcionario de su país, y en cambio destacó la colaboración como socios en la lucha contra la violencia y el poder de los grupos criminales, pues los pueblos de ambas naciones tienen derecho a vivir sin miedo .

Ayer, el secretario de Estado compareció ante un subcomité del Comité de Apropiaciones del Senado, donde fue interrogado insistentemente por el republicano Lindsey Graham sobre si hay partes de México donde el gobierno no tiene control ante los cárteles, hasta que logró que Blinken aceptara que sería justo afirmar que sí .

Al respecto, durante un encuentro con medios en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Ebrard señaló que vio a Blinken muy presionado y remarcó que su par estadunidense afirmó también que México está haciendo mucho para combatir a los cárteles.