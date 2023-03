Alonso Urrutia y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Jueves 23 de marzo de 2023, p. 3

Ante la réplica del Departamento de Estado por sus críticas al informe sobre los derechos humanos en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador endureció sus descalificaciones al documento, al que definió como un bodrio plagado de mentiras, falsedades y calumnias. Lo único que hacen con eso es exhibirse, hacer el ridículo. Si no fuese un asunto tan importante, pues causaría risa .

Al comenzar su conferencia aludió a la polémica en torno al reporte, deslindando una vez más a su homólogo estadunidense, Joe Biden, de la postura del Departamento de Estado. Hasta en las certificaciones de la Casa Blanca es necesario diferenciar porque no reflejan la visión de todo el gobierno, no hay un poder monolítico en Estados Unidos, hay mucha dispersión .

Minimizó el origen del informe en el que se advierte de altos niveles de impunidad en México y de agresiones a periodistas. Es un departamentito dentro del Departamento de Estado que protege al conservadurismo de América Latina, del Caribe y del mundo, esa es su función .

El Presidente aseguró que en México no se tortura, no es como antes, cuando estas instancias se quedaban calladas y no cuestionaban nada . Ademas, aseguró, ya no hay masacres, y en el país el Estado ha dejado de ser el principal violador de derechos humanos; se garantiza la libertad de expresión; no se persigue ni se reprime a nadie, que no se confundan .