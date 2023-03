A

nte el reclamo de la sociedad estadunidense por el creciente número de fallecimientos por sobredosis de drogas, el gobierno de aquel país debe dar respuestas, pero como en realidad no las tiene, pues qué mejor que culpar al vecino del sur, porque a Canadá –por donde ingresa el mayor volumen de fentanilo– ni con el pétalo de una rosa. Lo cierto es que mientras existan consumidores –y allá los hay en proporciones progresivas– seguirá la oferta, porque se trata de un negocio extraordinariamente jugoso, donde la autoridad que dice combatirlo está metida en todas partes, pero no arroja resultados internos.

Por eso, el gobierno estadunidense no quita el dedo del renglón: avienta la papa caliente, se lava las manos y culpa a terceros países (México, en primerísimo lugar) por la espeluznante realidad que por consumo de drogas vive el vecino del norte, y el problema no es de ahora, porque esa nación ha sido, es, el gran centro de consumo de narcóticos en el mundo, ergo, el mayor negocio para este tipo de actividades ilícitas que implica miles y miles de millones de dólares en ganancias, de las cuales, por cierto una buena proporción se lava en su propio territorio. Pero, dice, otros son los culpables.

Algo similar sucede con los informes sobre derechos humanos, los cuales se violan en todo el planeta menos en Estados Unidos (versión oficial). No es gratuito que el presidente López Obrador califique de bodrio el informe respectivo, así como otros similares, como el relativo al tráfico de fentanilo. No cambian, es una política añeja, anacrónica de querer meterse en la vida pública de otros países. Es una violación flagrante al derecho internacional. Es un departamentito dentro del Departamento de Estado que protege al conservadurismo, esa es su función. No hay sustento, utilizan la calumnia. Pueden contestarme lo que quieran, pero no tienen pruebas, son calumniadores , subrayó el mandatario.

En la mañanera de ayer se conoció un mapa de la DEA que detalla la ruta del fentanilo que llega a y se consume en Estados Unidos: el mayor volumen entra directamente a puertos estadunidenses desde Canadá; sólo un tercio proviene de México. Además, parte de los precursores del fentanilo llegan a nuestro país desde el vecino del norte.