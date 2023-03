Dado que el presidente López Obrador se refirió en su discurso del sábado reciente en la Plaza de la Constitución a esa sucesión de 1940, para dar contexto a lo que él apoyará hacia 2024 (no zigzaguear, anclarse en los principios, no cometer el error de ceder a posturas derechistas), se le preguntó a Meyer sobre las posibles equiparaciones de las figuras del pasado y el presente (las llamadas corcholatas): Parecerse “al general Múgica yo creo que ninguno (…) él fue realmente un personaje muy comprometido con la lucha revolucionaria. Y sí, Claudia es la que más se acerca a eso, pero son comparaciones muy gruesas, son tiempos distintos, son entornos distintos”.

A la hora de las decisiones políticas rumbo a 2024, el presidente López Obrador podría resultar una combinación de las figuras históricas de Lázaro Cárdenas del Río y Francisco J. Múgica, consideró el historiador Lorenzo Meyer al analizar el contexto internacional y nacional en que se produjo la aún polémica decisión de quien presidía el país en 1940 de apoyar como candidato a la sucesión al derechista Manuel Ávila Camacho y no al izquierdismo radical de Múgica. En las circunstancias actuales, López Obrador podría usar el poder, como Cárdenas, y garantizar el proyecto, como pudo suceder con el ya mencionado Múgica.

Respecto a Marcelo Ebrard, Meyer recordó que su biografía política está relacionada de origen con Manuel Camacho Solís y Carlos Salinas de Gortari. Por otra parte, yo realmente no conozco la historia de Adán Augusto; no sé si viene de algunas organizaciones de izquierda, si siempre fue priísta, si no tuvo nada que ver con la izquierda. Ebrard viene del PRI y podemos decir que (también) López Obrador, lo que pasa es que López Obrador rompió con el PRI muy pronto .

¿La candidatura presidencial 4T para 2024 va a ser definida de manera personalísima por López Obrador? El historiador y académico respondió que la construcción de Morena, el ejercicio del gobierno presidencial y la popularidad y fuerza de AMLO son personalísimas y que esa característica estará presente a la hora de las decisiones. Pero, advirtió Meyer, al negar que el discurso del Zócalo fuera una confirmación de Claudia Sheinbaum como virtual candidata: Andrés Manuel ya es un gavilán muy baleado, ya sabe que pueden surgir situaciones inesperadas de aquí al momento de la elección, hay todavía un trecho donde pueden ocurrir cosas imprevistas (https://bit.ly/40oKsZT).

Y, mientras el beltronismo se ha unido con los seguidores de Alito para quitar de la coordinación de senadores a Miguel Ángel Osorio Chong (opuesto a la continuidad de Alejandro Moreno hasta 2024 como presidente del PRI), quien dejará la bancada tricolor pero no la militancia priista, en un conflicto que podría afectar los cálculos unitarios de Va por México, ¡hasta mañana!

