Sobre las crisis de los opioides

xcelente el escrito de Estefanía Ciro sobre las crisis de los opioides. Según la Medicina Interna de Harrison (16 edición, vol. II: 2828), en Estados Unidos los grupos de mayor riesgo de consumo son: 1. Sujetos que sufren de dolor crónico y se encierran en un círculo vicioso: dolor, consumo de opioides, más dolor. 2. El personal de salud, principalmente médicos; el Doctor House no es un simple personaje de serie de televisión; es el caso típico de dolor, oxicodona, más dolor. 3. Los consumidores callejeros. En este último grupo 50 por ciento de los dependientes de algún opioide lo son al mismo tiempo del alcohol. En general, una cuarta parte fallecen en 10 a 20 años no sólo por sobredosis, sino por suicidio, homicidio, accidente o enfermedades de transmisión sexual; tasa de mortalidad 15 veces mayor a la de la población general. La tasa de rehabilitación total es muy baja y se agrava con la inestabilidad conyugal y laboral y se torna imposible cuando el dependiente vive en entornos delictivos. Bien dice Ciro que encuentran en dormir la letanía digna para resistir y morir . EU es el campeón de la disonancia cognitiva, o el arte de la autojustificación; si los narcotraficantes no existieran, los habrían inventado.

Saúl Renán León Hernández

¡Gracias, Carlos Payán, tu solidaridad vivirá en nuestros corazones!

Éramos unas niñas, pero tenemos muy presentes los recuerdos de ese tiempo. Era 1997 y habíamos salido del país a causa de una feroz persecución política en contra de nuestra familia. La razón: la lucha de nuestro papá, Ranferi Hernández Acevedo, para denunciar al entonces gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa Alcocer, de estar detrás de la masacre de 17 campesinos en el vado de Aguas Blancas. Esto provocó múltiples amenazas de muerte y un atentado contra nuestra madre. Nuestro padre se vio forzado a buscar refugio en Francia para él y toda la familia, pero subsistir en Francia fue posible gracias a personas solidarias, como Carlos Payán Velver, director fundador de La Jornada, quien, en varias ocasiones, nos apoyó económicamente en momentos en que no teníamos prácticamente nada para comer. Quienes han pasado por una experiencia similar saben el peso que significa recibir una ayuda de esa naturaleza. De modo que sólo nos queda expresar: ¡Gracias, Carlos Payán, tu solidaridad vivirá siempre en nuestros corazones!

Deysi Cristina, Diana Itzel y Yenni Laura Hernández Hérnandez, hijas de Ranferi Hernández y Lucía Hernández

Debemos defender a las mujeres, expresa

Las buscamos es el título del excelente artículo de Juan Becerra Acosta, publicado el 15 de marzo, con el que pone el dedo en la llaga: la lacerante pérdida de nuestras mujeres y niñas en manos de la delincuencia no sólo en Guanajuato, sino en todos los rincones de este México nuestro en el que no hay respeto por ese ser que lo merece todo y que es la mujer. Pero lo peor, lo que se percibe, es la indiferencia ante semejante tragedia; me tocó ver en redes sociales un video en el que una mujer es atacada y nadie de los viandantes hace nada para defenderla, ¿qué nos pasa como sociedad? No podemos permanecer ajenos ante la comisión de tales agresiones y no debemos esperar que las autoridades sean quienes lo hagan todo: debe ser un compromiso ineludible que tenemos todos los ciudadanos de defender a nuestras mujeres y niñas en bien de la salud que como país aspiramos a tener. Pienso que ya es hora.

Benjamín Cortés V.

Sigue la guerra política, señalan

En memoria y congruencia política para don Carlos Payán Velver. A propósito de las campañas de odio, de la guerra sucia, de la quema de monigotes, de la guerra política, el Colectivo Morena Chilangos hace su posicionamiento al respecto: la guerra política en el ámbito electoral y democrático no significa la violencia física, que ponga en peligro la vida de los adversarios, opositores o contrincantes, pero sí su aniquilamiento y exterminio político con el propósito de vencerlos para que no impongan sus ideales (el dinero como su dios), sus decisiones, proyectos y programas que privilegian a grupos minoritarios, tanto del poder económico como financiero, empresarial y mediático. Lo que siempre hay que evitar es la violencia física, todo oponente político seguirá viviendo sometido a las decisiones de la mayoría del pueblo les guste o no. En la democracia las mayorías mandan, independientemente del reconocimiento a las minorías.