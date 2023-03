Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 23 de marzo de 2023, p. 23

Madrid. El partido de extrema derecha Vox fracasó en la moción de censura que presentó ante el Congreso de los Diputados de España para derrocar al actual gobierno de coalición, presidido por el socialista Pedro Sánchez, y que tiene como socio a la formación de izquierda Unidas Podemos (UP).

Después de dos días de debate en los que no se dudó de la continuidad del Ejecutivo, la iniciativa obtuvo 201 votos en contra, 53 a favor y 91 abstenciones.

Vox, en un ofensiva política calificada por muchos analistas de excéntrica y hasta de absurda , presentó este recurso consciente de que no tenía los apoyos suficientes. No obstante, postuló de candidato para la jefatura de gobierno al ex profesor universitario de economía, ex militante del Partido Comunista y antifranquista Ramón Tamames, de 89 años, con la intención de obtener más apoyo.

Durante el debate, Tamames presentó lo que sería su programa de gobierno, que fue ampliamente contestado por Sánchez, quien empleó más de tres horas en sus dos intervenciones.

En representación del gobierno, también tomó la palabra la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, quien aprovechó el momento para impulsar su candidatura al frente del bloque de izquierda emergente que aspira a sustituir a UP, que como marca electoral está en decadencia cuando están por celebrarse elecciones municipales y regionales, el 28 de mayo, y las legislativas, previstas para finales de 2023.