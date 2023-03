Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 23 de marzo de 2023, p. 23

Madrid. Con el país en llamas y la ira social desbordada por las calles de Francia, el presidente Emmanuel Macron advirtió ayer a manifestantes, a quienes tildó de facciosos y muchedumbre , que no tolerará ningún desbordamiento , ante la huelga general programada para hoy contra su reforma al sistema de pensiones, para lo que movilizará más de 12 mil policías en todo el país.

En entrevista de 35 minutos para las principales cadenas de televisión, la privada TF1 y la pública France 2, Macron reiteró que no alterará su hoja de ruta: aprobará su plan de reforma del sistema público de pensiones, no hará cambios en su gobierno y en ningún caso permitirá la celebración de un referendo para consultar a la ciudadanía.

Desde que el jueves de la semana pasada la primera ministra Élisabeth Borne confirmó en la Asamblea Nacional que utilizarían el artículo 49.3 para aprobar la reforma, vía decreto, las movilizaciones sociales contra la iniciativa se intensificaron en todo el país. El Ministerio del Interior informó de la detención desde aquel día de más de mil personas, la mayoría en París, mientras el recuento de policías heridos es de 94.

En la víspera de la séptima huelga general de las últimas semanas, a celebrarse hoy, Macron concedió su primera entrevista desde la aprobación de la reforma para reafirmar su plan, con el que pretende equilibrar las finanzas públicas para hacer viable el sistema público de pensiones del país.