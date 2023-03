Ya nos comunicamos con el corporativo y les dijimos que esperamos que cumpla con el pago de finiquitos y prestaciones a los trabajadores; muchos de ellos tienen años laborando en la empresa y no se esperaba algo así; les pedimos que no se desesperen , manifestó.

Emplazan a huelga y montan guardia

Ante la ausencia de directivos de la firma, la cual pagaba salarios de mil 800 pesos por semana a sus operarios, el sindicato emplazó a huelga para el 28 de marzo.

A las puertas de la maquiladora, los trabajadores comenzaron a montar guardias por turnos y así evitar que el corporativo saque la maquinaria, pues en caso de no cubrir los finiquitos y prestaciones, se ordenará un embargo para cubrir liquidaciones, explicaron.

El alcalde de Matamoros, el morenista Mario Alberto López Hernández, dijo desconocer las causas del cierre . Aseguró que buscará una reunión con empresarios y líderes sindicales para acelerar la incorporación de los afectados a otras maquiladoras.