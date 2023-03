Contreras, la jugadora tricolor mejor clasificada, en el puesto 127, desplegó un buen juego ante la rumana Sorana Cirstea hasta la muerte súbita del primer set que perdió por 7-6 (8-6), pero no pudo sostener el ritmo para el segundo parcial, que entregó por 6-2.

Bagnis, actual número 100 del mundo y quien está inscrito en el Abierto de la Ciudad de México, la semana próxima en el Centro Deportivo Chapultepec, se medirá en segunda ronda con el español Carlos Alcaraz, número uno global.

Por su parte, el suizo Marc-Andrea Huesler, monarca defensor del torneo mexicano, dispuso del español Albert Ramos en tres peleados sets de 6-7 (4/7), 7-6 (7/2) y 6-3.

Tras un asombroso primer título en Indian Wells el domingo, Alcaraz afronta ahora sin descanso un nuevo examen en el Masters 1000 de Miami, donde está obligado a defender la corona para mantenerse en la cima del ránking.

No siento demasiada presión. Sé las cosas que tengo que hacer. Debo jugar relajado y no importarme si pierdo o si juego bien o no , dijo Alcaraz este a su llegada a Miami.

(Con información de Afp)