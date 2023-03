Inés García Nieto

Jueves 23 de marzo de 2023, p. a11

Maribel Pantera Ramírez superó el acoso y ahora disfruta del título internacional supermosca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) al desbancar a la campeona Michelle Preston, en el estadio Eventfinda de Nueva Zelanda, el 18 de mar-zo de 2023. La hazaña también representa su regreso a la élite del pugilismo, después de perder el cetro en 2022 en una pelea plagada de irregularidades de acuerdo con el reglamento de esta disciplina.

“Por ser una niña con sobrepeso fui víctima de acoso de parte de jóvenes más grandes, quienes no sólo se burlaban de mí, sino también me quitaban el dinero que ganaba trabajando con una señora a quien ayudaba en las compras y la limpieza.

“Nunca le dije a mi familia lo que vivía, porque pensaba que el problema se haría mayor, pero afectada por todo eso a los 17 años entré al gimnasio Ratón González, con la idea de hacer ejercicio y bajar de peso”, narró Ramírez.

“En el gimnasio había costales y cuerdas, y ahí usé por primera vez los guantes. Antes de dos semanas el entrenador me dijo que iba a dar una exhibición con una boxeadora guantes de oro, Ana Rivera. Pensé que sería fácil, porque entendí que yo sólo pegaría y ella a mí no, pero sí lo hizo y hasta sangre me sacó. Eso me dolió y ya parada en un ring me propuse prepararme en este deporte.

Esa noche la pelea gustó mucho y el público aplaudía sin parar, y como pago a la buena exhibición nos aventó dinero. Esa inesperada contienda cambio mi mentalidad y mi vida , recordó.

–¿Sacaste la casta de campeona?

–En un principio me puse los guantes con la idea de vengan-za, pero esa idea quedó olvidada y seguí preparándome más y más.

La Pantera Ramírez, de 36 años, rememora que su incursión como profesional fue en 2017, tras enfrentarse a Eloísa Martínez, de Querétaro, en Tlatelolco, Ciudad de México. Esa fecha se coronó monarca nacional.