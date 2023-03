Sandra Hernández García y Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Jueves 23 de marzo de 2023, p. 31

Habitantes de diversas colonias, pueblos originarios y barrios de la Ciudad de México se manifestaron a las afueras del Congreso local para pedir a los diputados que rechacen la propuesta de reforma a la simplificación administrativa en materia hídrica.

De la misma manera, llamaron a todos los partidos, incluido el PAN –a cuyos legisladores les gritaron hipócritas –, a no sacar raja política de la reforma.