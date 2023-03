E

n octubre de 2016, el Congreso Nacional Indígena (CNI) celebró su quinto congreso y 20 años de existencia. Reunidos en la Universidad de la Tierra, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, los delegados al congreso se reunieron para analizar la situación de sus pueblos, de sus organizaciones y del propio CNI. En ese contexto, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) les compartió su diagnóstico. La guerra contra los pueblos originarios ­se había extendido a otros sectores sociales: La guerra que padecemos desde hace tiempo como pueblos originarios, ya les llegó, ya está en sus calles, en sus casas, en sus escuelas, en sus lugares de trabajo . Por esa razón, argumentaron, la gente ya no atiende las masacres y muertes de los pueblos indígenas como antes lo habían hecho: Nuestros dolores son ya uno más entre muchos otros. Y, aunque el dolor se extiende y se hace más hondo, estamos más solos que nunca. Cada vez vamos a ser menos .

A finales de 2018, los pueblos articulados en torno al CNI enfrentaron nuevos retos y amenazas. Defender sus territorios de megaproyectos como el mal llamado Tren Maya, el Corredor Interoceánico, el Proyecto Integral Morelos y otros, en el nuevo escenario político nacional, les valió ser tildados como parte del bloque conservador. Mediáticamente, las narrativas de arriba intentaron deslegitimar sus luchas y borrar su largo historial de resistencia.

Un doloroso golpe sufrieron estos pueblos en 2019 con el asesinato de Samir Flores, defensor del territorio y opositor al Proyecto Integral Morelos. Samir no sería el único defensor del territorio vinculado al CNI asesinado en lo que va del actual sexenio. En gran parte del país el asesinato y desaparición de organizadores comunitarios continúa.

Con la pandemia del covid-19 los pueblos del CNI enfrentaron un nuevo reto, cuidarse del virus, al tiempo que defendían los territorios de los megaproyectos que no pararon. Salvar la vida en un sentido amplio: la personal, la de sus pueblos y organizaciones, y la de la humanidad y el planeta. Cuidar la vida frente a la pandemia y frente a los ataques del crimen organizado, defender los territorios, resistir a narrativas deslegitimadoras y a los procesos de cooptación y desarticulación. Un complicado escenario.