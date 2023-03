H

an pasado varios días desde la muerte de Carlos Payán y se han escrito muchos recuerdos sobre la vida de este hombre que dejó una profunda huella en nuestras vidas. Resalto los escritos de Blanche Petrich, su alumna y compañera de aventuras periodísticas, y la de Juan Cristián Ortega Stoupignan, un sobrino suyo que describe de manera magnífica las características de Payán y en particular la ternura y seguridad que transmitía. Para La Jornada de Oriente Carlos fue el crisol donde nos creamos, sin el que nuestra existencia habría sido imposible.

Recibí la noticia de su muerte en un momento en que estaba muy presente para mí. Le acababa de entregar a un protagonista del hecho un ejemplar de la revista en la que reditamos el reportaje que hicimos en 1989 titulado Los volcanes y los hombres , publicación que creo yo que fue la prueba con la que pasamos el riguroso y prolongado examen que nos hizo Payán para darnos el banderazo para arrancar La Jornada de Oriente. En ese momento leí el mensaje enviado por un amigo en el que me decía Murió Carlos Payán , y adjuntaba la escueta primera nota de La Jornada para comunicar el lamentable suceso.

Contaba a quien entregué la revista que reproduce el reportaje publicado como Perfil de La Jornada el 23 de junio de 1989, el comportamiento de Payán al revisar página a página el texto que le había entregado en sus manos y las fotos de Everardo Rivera Flores. Clavado en las líneas, me preguntó: “¿Qué significa esto de ‘cabetes’?” Agujetas se les dice también, respondí… Al terminar de revisarlo y ver todas las fotos, Carlos me dice: “Es un trabajo espléndido, viejo, y las fotos son magníficas. ¡Soco! –grita–, ¡llama a Dolores, que venga en seguida!” Se presentó Dolores Cordero, la editora de Cultura del periódico, y le pidió que formara de inmediato un Perfil para publicarlo ya. Como en el acervo de números atrasados del periódico se agotó en poco tiempo el ejemplar del 23 de junio, 11 años después pudimos hacer una reproducción del reportaje, añadiendo un texto de Julio Glockner sobre otros descubrimientos del culto al Popocatépetl que había hecho en Morelos, y un texto mío contextualizando los 11 años transcurridos desde que dimos a conocer al público urbano que al Popo le decían Gregorio o Gregorio el Chino, que Iztaccíhuatl era La Volcana y se llamaba Rosita, y que se hacían al menos cuatro ceremonias al año en cada uno de esos volcanes para pedirles agua y que no les cayeran granizo o heladas.