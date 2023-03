De la Redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 22 de marzo de 2023, p. 13

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acreditó uso excesivo de la fuerza mediante la utilización ilegítima de armas de fuego por parte de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en los hechos registrados el 26 de febrero pasado, en la colonia Manuel Cavazos Lerma, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde fallecieron cinco personas y una más resultó lesionada de gravedad.

Expuso que según las constancias que obran en la indagatoria penal federal, se puede afirmar que en la camioneta particular en la que circulaban las víctimas, y contra la cual dispararon los militares, no se encontraron armas de fuego; además, que los vehículos oficiales no presentaron daños producidos por proyectiles de arma y que ningún militar presentó lesiones por éstas.

Asimismo, que todos los integrantes de las fuerzas castrenses involucrados en los hechos manifestaron ante el representante social de la Federación, que ninguno vio que del auto particular se originaran disparos de arma de fuego.

Se violaron derechos humanos y a la vida

Lo anterior quedó establecido en la recomendación 95VG/2023 que la CNDH dirigió al titular de la Sedena, general Luis Cresencio Sandoval González, por las violaciones graves a los derechos humanos a la vida, a la seguridad jurídica e integridad personal.

En el documento, la comisión nacional también acredita que cuatro personas servidoras públicas de la secretaría no se ajustaron a los criterios establecidos, nacionales e internacionales, sobre el uso de la fuerza y de las armas de fuego, ya que fueron los que dispararon.