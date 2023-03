Emir Olivares Alonso

Enviado

Periódico La Jornada

Miércoles 22 de marzo de 2023, p. 7

Oaxaca, Oax., El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a condenar la quema de una figura de cartón con el rostro de la presidenta de la Corte, Norma Piña; pero también llamó a la oposición a no usar el hecho con motivos politiqueros. Ya basta de hipocresía .

Interrogado de nuevo sobre el tema en la mañanera de ayer, que se realizó en la octava zona militar ubicada en esta ciudad, descartó tener un encuentro con la ministra ante esta situación. “No tiene sentido; ya expresé mi condena a esos actos. No debería repetirse, pero también no usarse con motivos politiqueros, porque los conservadores andan zopiloteando. No hay que llevar a cabo esos actos... hay que vernos como adversarios a vencer, no como enemigos a destruir”.

Cuestionó la posición de la Corte, que emitió un comunicado rechazando la violencia contra Piña: “¿por qué no sacaron una página completa cuando el incendio de la guardería ABC? Y esos ministros del bloque conservador se opusieron a que se castigara a los responsables. ¿Y hubo desplegados del Poder Judicial? No. ¿O los hubo cuando el Poder Judicial dejó en libertad a Caro Quintero¿ ¿O hubo un desplegado ahora que le liberaron las cuentas a la esposa de Genaro García Luna?