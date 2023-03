Jim Cason y David Brooks

Miércoles 22 de marzo de 2023, p. 3

Washington y Nueva York. La Casa Blanca y el Departamento de Estado rechazaron este martes los comentarios del presidente Andrés Manuel López Obrador caracterizando el proceso judicial contra Donald Trump en Nueva York como un intento de frenar su candidatura presidencial, negaron que el gobierno haya saboteado el gasoducto Nord Stream 2 y reiteraron la conclusión del informe sobre derechos humanos de que actos de corrupción y asesinatos ilícitos arbitrarios siguen siendo un serio reto para México .

En la sesión de prensa en la Casa Blanca, la vocera Karine Jean-Pierre fue consultada sobre las afirmaciones de López Obrador en torno al reportaje del veterano periodista Seymour Hersh de que Estados Unidos estalló un gasoducto ruso y, por otro lado, que el proceso judicial contra Trump en Nueva York sólo era un intento político para sacar al ex presidente de las boletas electorales. La portavoz declaró que esas dos cosas no son la verdad y que ciertamente voy a aclarar y corregir lo comentado por el presidente mexicano.

La vocera también rechazó los comentarios anteriores del presidente mexicano de que el fentanilo no es un problema mexicano, es estadunidense. Este no es un problema estadunidense, es uno global. El tráfico de drogas ilícitas está causando daños sociales, muertes innecesarias y sufrimiento, no sólo aquí sino también en México, y queremos ser realmente conscientes de eso .

A la vez, Jean-Pierre enfatizó que Estados Unidos sigue trabajando de manera conjunta con México y la relación personal que existe entre ambos presidentes. “Vemos nuestra relación con México como vital e importante… continuaremos intentando desarrollar esos nexos”.

Los comentarios de la vocera del ejecutivo estadunidense son cuidadosamente elaborados y usualmente revisados por cuatro o cinco personas, y después utilizados para que los funcionarios los lean frente a las cámaras. Por lo tanto, fue evidente que el gobierno de Joe Biden decidió responder de esta precisa manera a las declaraciones de López Obrador en su mañanera de este martes.