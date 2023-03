Emir Olivares

Enviado

Periódico La Jornada

Miércoles 22 de marzo de 2023, p. 3

Oaxaca, Oax., Nada más decir que no es cierto, que son unos mentirosos , expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador al rechazar el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre los derechos humanos en México, que alerta sobre la persistencia de elevados niveles de impunidad en el país. Descalificó la práctica de evaluar el comportamiento en otros países, que preserva la Doctrina Monroe y se asume como si fueran el gobierno del mundo.

Consideró que esa postura es como si México censurara el encarcelamiento de Julian Assange o el juicio a Donald Trump. Salió en defensa del ex presidente estadunidense ante una eventual aprehensión: Que lo van a detener. Si fuese así, todo mundo sabría, porque no nos estamos chupando el dedo, que es para que no aparezca en la boleta electoral. Si digo esto es porque yo padecí de la fabricación de un delito porque no querían que fuese candidato. Es completamente antidemocrático .