Oaxaca, Oax., El presidente Andrés Manuel López Obrador reivindicó, una vez más, los resultados de su estrategia de seguridad que, insistió, ha comenzado a revertir la incidencia delictiva, inclusive la de homicidios. No lo quieren ver, ¿eh? Porque están en contra de la transformación. Como son muy corruptos, no quieren dejar de robar y les molesta el cambio verdadero, les irrita el que se apoye al pueblo, a los pobres, porque son clasistas, racistas, además de muy corruptos e hipócritas .

Ante los cuestionamientos de medios locales descalificando la gestión del ex gobernador Alejandro Murat, señaló: No quiero aquí parecer demagogo o politiquero. Como ya se fue, se puede decir que ya se le puede cuestionar y criticar y juzgar. Les doy mi opinión, porque mi pecho no es bodega y siempre digo lo que pienso: yo me entendí bien, nos entendimos bien, trabajamos juntos por Oaxaca. Claro, cada quien tiene su criterio .

Por su parte, al dar el reporte sobre la situación en la entidad, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, informó que, en términos generales, en el conjunto de delitos de alto impacto, Oaxaca ocupa el lugar 24.

En cuanto a homicidios dolosos por entidad federativa, en lo que va de la presente administración y hasta enero pasado el estado ocupaba el decimoquinto lugar, con 3 mil 529 homicidios (la media nacional es de 3 mil 673).