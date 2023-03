Fuentes conocedoras del asunto, indicaron que los principales directivos de la banca debaten desde ayer el futuro del First Republic Bank, pues el atribulado prestamista ha perdido más de 90 por ciento de su valor, después de que la implosión del SVB y el Signature desatara temores de contagio en el sector.

En la reunión trimestral del Foro de Servicios Financieros participan Jamie Dimon, de JPMorgan Chase, y Brian Moynihan, de Bank of America.

Según las fuentes, todas las opciones están abiertas para First Republic, ya sea una venta o una aportación de capital. El pasado jueves los grandes bancos estadunidenses le inyectaron 30 mil millones de dólares en depósitos.

Credit Suisse suspenderá bonificaciones a empleados

El martes el gobierno suizo le ordenó a Credit Suisse suspender temporalmente el pago de bonificaciones a empleados luego de orquestar la compra de la institución por su rival UBS.