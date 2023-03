Emir Olivares Alonso

Enviado

Periódico La Jornada

Miércoles 22 de marzo de 2023, p. 18

Oaxaca, Oax., El Corredor del Istmo traerá beneficios a la gente, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, y detalló que quienes inviertan en la región tendrán subsidios fiscales , pues pagarán menos impuesto al valor agregado e impuesto sobre la renta.

En la mañanera de ayer, también destacó que además de las conexiones ferroviarias y carreteras, habrá 10 parques industriales en la zona.

Adelantó que entre julio y agosto se inaugurará la nueva autopista Oaxaca-Puerto Escondido y reveló que debido a un largo conflicto con la comunidades estuvo a punto de cambiar el trazo de esa vía, pero los trabajos se retomaron gracias a que se llegó a un acuerdo con habitantes de San Vicente Coatlán.

Desde la octava zona militar de esta capital, acompañado del gobernador Salomón Jara, el jefe del Ejecutivo federal apuntó que quienes lleven sus inversiones al Istmo, van a tener muchas garantías .

Recalcó que México no puede dar los subsidios que ofrece el gobierno de Estados Unidos. Y recordó que en la conferencia remota con el magnate Elon Musk, hablaron de que Washington aplica un subsidio de 50 por ciento a las empresa que invierten en energía limpia.

“Si invierten mil millones de dólares, el gobierno les da a fondo perdido 500 millones. Y no queda el gobierno como socio, es un estímulo en todo lo que tiene que ver con industrias limpias, en todo lo relacionado con la industria automotriz de carros eléctricos, los semiconductores, los chips (…) está muy bien, pero nosotros no vamos a dar 50 por ciento, no podríamos, además no va de acuerdo con nuestras políticas (…) pero tenemos cosas muy buenas, como la calidad de la fuerza de trabajo.”