ara qué servirá el arte cuando nos hayamos ido? No para lo que lo ha hecho hasta ahora que es sólo de la especie humana, a la cual proporciona toda clase de emociones y placeres. Nos encontramos apenas en los albores de la inteligencia artificial (IA) y ya nos juega bromas cada día más pesadas. El debate es temprano y ya torrencial, todas las artes están bajo el asedio de esta nueva fuerza de la naturaleza tecnológica. A nuestras ideas corrientes del Apocalipsis debemos agregar un nuevo horizonte: el del exceso, la proliferación (que algún día se saldrá de control) de obras de arte que en sentido estricto no lo son.

El poco respeto que muchos jóvenes y sobre todo jóvenas muestran por el arte formal adelanta la que será tal vez nuestra relación futura con el arte en sí. Para protestar contra el cambio climático se agrede a Van Gogh. Para protestar en la escuela de Artes Plásticas de la UNAM, unos estudiantes derriban una copia de la Victoria de Samotracia y, lo más relevante, la tildan con espray de mierda blanca occidental . El 8 de marzo, durante la marcha de las mujeres en Cuernavaca, unas de ellas se dieron a la tarea de destrozar el Centro Morelense de las Artes y su biblioteca, e intervenir con mano pesada una muestra de ocho artistas, también mujeres, inaugurada allí menos de 24 horas antes: Habitar. Los ejemplos se multiplican.

Nada nuevo bajo el Sol, diríase. La demolición y la ruptura han sido parte del proyecto moderno en las artes. Véase la autodestrucción creativa de las vanguardias durante los pasados cien años. Sin forma, sin motivos, desechable, ready made, intervenido: el arte ya pasó por todas las demoliciones posibles. Del dadá a la abstracción al pop al trash al computer art. Del atonalismo a los ruidos mecánicos al silencio de los aeropuertos y al reguetón la música muere sin cesar. La literatura se autoaniquila, fiel hasta la ignominia a su abundante basura.

La pionera de la novela apocalíptica, Mary Shelley, se imagina al último hombre, una vez aniquilada la humanidad por una pandemia, recorriendo las joyas del arte antiguo y clásico del Mediterráneo que ya nadie más puede apreciar. Después de él serán simple materia inerte, cosas entre la vegetación, el polvo y la fauna indiferente.