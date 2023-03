as palabras del Presidente en el Zócalo, el pasado 18 de marzo, resonaron alto como pocas veces. La ocasión de hablar de la gesta cardenista no la redujo a la evocación sentida de una efeméride señera de la patria. AMLO habló con densa conciencia histórica: lectura del presente en la historia. Los valores y los sentimientos de masas de 1938, hechos uno con el presidente Cárdenas, guardan una continuidad viva con el presente. La situación y condiciones del pueblo y de la nación, en nuestros días, semejan a aquel momento decisivo. Por ello el Presidente decidió activar con especial vigor, este 18 de marzo, aquellos valores y sentimientos, para que emerjan como norte en los tiempos del presente y en los venideros, cuando el pueblo deberá decidir sobre la continuidad de los cambios gestados por su gobierno.

El Presidente demandó un no rotundo a las medias tintas; a todo zigzag ideológico o político, a cualquier corrimiento del proyecto de la 4T hacia el centro . El pueblo de México, en su condición de pobreza profunda, está apenas en los prolegómenos de conocer un periodo histórico que lo beneficie. La desigualdad brutal apenas si ha sido tocada. Los mexicanos han tenido jornadas de trabajo largas como en pocos lugares, como lo registran estadísticas de todo tipo, han padecido los peores salarios y las peores condiciones de trabajo, por el embate de los ricos. Es ahora, con el gobierno de la 4T, que esas nubes negras empezaron a despejarse.

La continuidad del gobierno de la 4T sólo es posible mediante una vuelta de tuerca más hacia la izquierda, muy lejos de la idea de que AMLO ya hizo lo suficiente y ya es tiempo de concordia con los demás . Una vuelta, o más de una, en cada sexenio del futuro, hasta que sea realidad una igualdad básica y suficiente sin exclusiones. Una igualdad de vida decente para todos: en la vivienda, en la salud, en la educación, en la alimentación. No se trata de mejorar la vida de los más, reservando la vida regalada para los de arriba. No más blancos encima de los morenos y los negros. Un país para todos, no para unos cuantos. Así, hasta que los excluidos sean parte de México, cabalmente. La propuesta de ir a la conciliación con los políticos que siempre han representado a los de arriba, representa la peor pesadilla para las mayorías. Esa, es una propuesta de sectores de Morena que sólo pueden pensar en la política como acuerdos entre las élites. No puede ser más claro que no hay acuerdo posible entre élites y excluidos.