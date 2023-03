En cuestiones de seguridad, como era el caso, múltiples factores se tuvieron que hilvanar para que el final no fuera trágico, pero el papel del diario resultó crucial.

Payán, con una enorme intuición, desplegó la mirada atenta de La Jornada, donde Jardí era además colaboradora, para que no se desvaneciera la denuncia. Las muestras de apoyo no se hicieron esperar y muchas de ellas se manifestaron en las páginas de El Correo Ilustrado.

La convergencia de luchadores sociales y las recomendaciones del ombudsman significaron el desenmascaramiento de comandantes de la Policía Judicial Federal que, además de coludidos con el narcotráfico, eran responsables de violaciones a las garantías individuales de quienes tenían la desgracia de caer en sus manos.

Intuían esos siniestros personajes que su poder estaba en riesgo, y resultaban sumamente peligrosos.

Como suele ocurrir en el país, nunca se llegó a dar con los responsables de las infamias, pero la protección con la que tuvo que contar mi madre se prolongó por casi una década. Custodia permanente de elementos de la Policía Judicial del Distrito Federal y después de la corporación federal, para culminar con una guardia de integrantes del Ejército.

Esa experiencia, acaso límite, permitió constatar que el periodismo incide en la realidad social, pero que también lo hace, y esto es fundamental, en la vida de las personas.

Payán, cuando se dice que fue un impulsor de la cultura de los derechos humanos, habría que añadir que lo hizo con carácter de constructor, respaldando cada uno de los esfuerzos en ese sentido.

Es más, la CNDH le debe mucho al periodismo de La Jornada y desde el momento mismo de su arranque como institución.

Han pasado décadas de la historia a la que me refiero, pero no hay día en que, por las más diversas razones, no recuerde la intensidad de aquellos días tan largos, pero a la vez reparo en el significado que sí tienen el compromiso con las causas de la gente, caminos por los que Payán siempre transitó.

Sí, de todo ello se amalgama el respeto e, insisto, la gratitud. Supongo que Payán no habría compartido mi enfoque, porque él hacía las cosas con esa naturalidad que dicta la ética que tienen las personas que son buenas.

*Periodista @jandradej