Consultado sobre las acciones de algunos de sus simpatizantes que incendiaron la reproducción en cartón de la ministra, dijo no debe de llevarse a cabo este tipo de actos, no es lo mejor, creo que hay formas de protestar sin llegar a esos extremos .

El presidente Andrés Manuel López Obrador condenó algunas expresiones minoritarias durante la concentración del sábado, donde se quemó una figura de cartón con el rostro de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña. No deben efectuarse estos actos, no odiar, hay que hacer valer en todo el amor al prójimo. Son nuestros adversarios, pero no nuestros enemigos .

–¿Los condena?

–Sí, sí, condeno esos actos, no hace falta. Tenemos que vernos como adversarios, no como enemigos. Nosotros no somos iguales a los conservadores, ellos nos ven como enemigos a destruir, no como adversarios a vencer, y nosotros no podemos actuar de la misma manera.

El movimiento, añadió, siempre ha sido, es y será pacífico, por lo que, llamó a no darle motivos a los conservadores porque ya ven como son de hipócritas .

Señaló que en la reciente movilización conservadora también se quemaron otras figuras. El vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas, le informó que había sido una del propio López Obrador.