Eduardo Murillo

Periódico La Jornada

Martes 21 de marzo de 2023, p. 7

México se encuentra ante una oportunidad única para crecer, gracias a que tenemos la economía con los mejores números de América y una población con una edad promedio de 29 años, afirmó el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón, al presentar su libro El camino de México.

Añadió que aprovechar esta ocasión dependerá de quién sea el futuro Presidente: Estamos a tiempo de cambiar para siempre, para que seamos un país de clase media mayoritaria .

Una de las presentadoras del libro fue la escritora Elena Poniatowska, quien resaltó la labor de Ebrard al frente de la Ciudad de México, donde concretó la despenalización del aborto. Que Marcelo haya puesto como su prioridad a uno de nuestros grupos más vulnerables: las mujeres y las jovencitas, es una clara muestra de su empatía por los olvidados , recalcó.

El canciller, y aspirante a la candidatura presidencial por Morena, sostuvo que su libro es un ejercicio de transparencia, que expone quién soy y de dónde vengo .