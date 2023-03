Ebrard sabía que la reacción sería virulenta, sobre todo la de la Iglesia católica y de miembros del PAN. Se enfrentó entonces al costo político de su decisión. Los voceros de la Iglesia católica se manifestaron con amenazas de excomunión y proclamas virulentas. Ebrard respondió: Yo siempre he sido un liberal. Yo no creo que la Iglesia, o las iglesias en general, en particular la católica, con el peso que tiene, deba o pueda definir el contenido de las leyes .

También declaró que el aborto era un tema esencial para toda la vida democrática del país .

Desde el 27 de abril de 2007, fecha de la despenalización, a Ebrard le vaticinaron: Señor, esto le va a salir muy caro , pero se arriesgó y su apoyo respaldó a las organizaciones feministas y de derechos humanos. Lo respaldaron científicos, intelectuales artistas y jóvenes, académicos quienes luchaban a favor de este derecho femenino en un Estado laico.

En una de tantas entrevistas, Marcelo Ebrard señaló: La legalidad para interrumpir un embarazo no deseado también elimina la hipocresía social que rodea esa práctica, aunque lo realmente importante es que acaba con la injusticia social que implica, pues para las mujeres no tener acceso a abortos seguros por el alto costo que tienen cuando son ilegales, introduce una desigualdad aberrante entre quienes pagan a su ginecólogo en un consultorio privado y quienes se ponen en manos de personas no capacitadas .

A lo largo del debate que siguió al voto de la ley, Ebrard se mantuvo firme en su convicción de que favorecía a las mujeres de sectores populares, en especial, a las jovencitas sin ingresos y sin la posibilidad de conseguir ayuda. Que Marcelo haya puesto como su prioridad a uno de nuestros grupos más vulnerables es una clara muestra de su empatía por los olvidados de siempre.

El próximo abril se cumplen 16 años de la legalización del aborto en la Ciudad de México, y muchas feministas recuerdan agradecidas la congruencia de Ebrard y su valentía. Imposible para mí, presentar su nuevo libro: El camino de México sin mencionar su apoyo a las mujeres más olvidadas de nuestro país.