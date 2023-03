De la Redacción

Periódico La Jornada

Martes 21 de marzo de 2023, p. 4

Aunque la mayor parte de los delitos de alto impacto en Chiapas van a la baja y en términos generales ocupa el lugar 31 en inseguridad, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que se tiene identificada una pista clandestina que se utiliza para el transporte de cargamentos de droga en las inmediaciones de Bonampak, en la selva Lacandona, por lo que hizo un llamado a las comunidades aledañas a no obstaculizar los operativos militares para decomisar la droga.

Durante su conferencia efectuada en Tuxtla Gutiérrez, López Obrador dijo que algunos de los cárteles de la droga están utilizando esta pista como centro para el trafico de drogas. El Ejército ya tiene identificada la zona y da seguimiento a las aeronaves que operan en esa pista clandestina, a fin de desplazarse pronto para el decomiso.