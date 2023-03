Insistió en que no puedan introducirse los agentes de las agencias del gobierno de Estados Unidos sin conocimiento de México, que no puedan introducirse en nuestro territorio sin que nosotros sepamos, como pasaba anteriormente, que ellos entraban sin pedir permiso y se metían hasta la cocina e inclusive hasta daban órdenes y conducían las operaciones que llevaban a cabo las corporaciones policiacas y las fuerzas armadas de nuestro país, eso ya no se permite .

El jefe del Ejecutivo federal se refirió a la polémica desatada por republicanos que amagaron con proponer al Congreso de su país el envío a territorio mexicano de fuerzas armadas estadunidenses para combatir a grupos del narcotráfico.

López Obrador detalló que, en la reunión, los congresistas republicanos y demócratas no cuestionaron esta postura. Ya no lo hicieron, por respeto, porque ya quedó claro que eso no lo aceptamos y que el que mencione eso ofende a México, ofende nuestra independencia como país soberano que somos. Ayer (domingo) no se trató ese asunto .

En cambio, ratificó que se trató de una iniciativa de algunos legisladores politiqueros, que piensan que con eso pueden obtener votos en Estados Unidos, culpando a México de lo que lamentablemente está sucediendo allá, por consumo de droga y en especial de fentanilo .

Al lamentar las miles de muertes que ha generado el consumo de este químico, apuntó que ante los legisladores recalcó que el fentanilo no sólo llega a través de México, sino también por Canadá y se fabrica en el propio país vecino.

Además, agregó que en la reunión calificó como muy bueno el plan migratorio del presidente Joe Biden para otorgar visas para venezolanos, nicaragüenses y ecuatorianos, ya que ha generado una reducción de la migración.