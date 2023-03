F

rente a la grandeza histórica de Lázaro Cárdenas, quien recuperó para los mexicanos lo que Porfirio Díaz y algunos más entregaron a particulares, el régimen neoliberal no sólo aparece depredador y entreguista, porque en lugar de defender el interés nacional abrió las puertas de par en par para entregar la riqueza del país a una minoría rapaz, siempre con el discurso de que su intención sólo era modernizar a México, cuando no hizo otra cosa que privatizar lo que pertenecía a todos los habitantes de esta República.

De ahí que, en el acto conmemorativo del 85 aniversario de la Expropiación Petrolera, con Zócalo y calles adyacentes a tope, el presidente López Obrador calificó a esa minoría de hipócrita e irresponsable , pues mintió –miente– permanentemente para saquear al país, al que convirtió en un negocio particular pasando por encima de los mexicanos.

Lázaro Cárdenas no hubiera concretado la expropiación de 1938 sin las cualidades excepcionales de un hombre noble y justo , dijo López Obrador, pero, en especial, sin el apoyo popular, porque campesinos y obreros lo identificaban “como el defensor de sus intereses. A diferencia de políticos arribistas o de la élite, profesaba un sincero y profundo amor al pueblo … No ha existido en México un presidente tan cercano a los humildes como el general, ni tan convencido de la causa de la justicia social”.

En cambio, los gobiernos neoliberales (y algunos más antes de ese periodo, como el de Miguel Alemán Valdés, con los contratos de riesgo , cancelados por don Jesús Reyes Heroles en la segunda mitad de los años 60, y retomados por Fox, Calderón y Peña Nieto con otros nombres, se dedicaron a saquear, despilfarrar y hacer jugosos negocios privados con los bienes de la nación, siempre con la mentira por delante.