Ap, Europa Press y Afp

Periódico La Jornada

Martes 21 de marzo de 2023, p. 22

Tel Aviv., No existe una nación palestina; no existe tal cosa. No hay historia palestina. No hay idioma palestino , declaró el ministro israelí de Finanzas, Bezalel Smotrich, lo que provocó críticas de racismo y extremismo .

Las declaraciones se conocieron luego de una reunión en Egipto mediada por funcionarios egipcios, jordanos y estadunidenses, delegaciones de Israel y de los palestinos se comprometieron a tomar medidas para relajar las tensiones que agitan la región antes de un delicado periodo de festividades.

Horas después de que los negociadores emitieron un comunicado conjunto, Smotrich aseveró en un discurso el domingo en la noche en París que la noción de un pueblo palestino es falsa.

El ministro habló en un atril cubierto con lo que parecía ser un mapa de Israel que incluía Cisjordania reocupada y partes de Jordania.

¿Saben quiénes son los palestinos? Yo soy palestino. Mi difunta abuela, que nació en Metula, en el norte de Israel, hace más de un siglo en una familia de pioneros que establecieron todos los asentamientos en el norte, es palestina. Mi difunto abuelo, que era jerosolimitano de decimotercera generación, es el verdadero palestino , remarcó.

El primer ministro palestino, Mohammad Shtayyeh, consideró que los comentarios de Smotrich son pruebas concluyentes de la ideología sionista extremista y racista que gobierna los partidos del actual gobierno israelí .

Para Shtayyeh, las declaraciones del ministro israelí son incendiarias , sobre todo porque se producen cuando aumentó la violencia en la región desde principios de año.

Problemas con Jordania

El gobierno jordano convocó al embajador israelí en Amán para protestar por el uso en un acto de un mapa del Gran Israel que incluye el territorio jordano y los territorios palestinos.