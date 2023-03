Esa fecha es clave porque las naciones pronto deben sugerir objetivos para la reducción de la contaminación para 2035, según el acuerdo climático de París. El reporte científico de la ONU aprobado el domingo concluye que para mantenerse por debajo del límite de calentamiento establecido en París, el mundo necesita eliminar 60 por ciento de sus emisiones de gases de efecto invernadero para 2035, en comparación con 2019, agregando un nuevo objetivo no mencionado anteriormente en los seis informes emitidos desde 2018.

No estamos en el camino correcto, pero no es demasiado tarde , dijo Aditi Mukherji, coautora del informe y científica del agua. Nuestra intención es transmitir un mensaje de esperanza y no del fin del mundo .

Estando a pocas décimas de grado del objetivo de limitar el calentamiento global a 1.5 grados Celsius respecto de la época preindustrial, los científicos enfatizaron un sentido de urgencia. El objetivo se adoptó como parte del acuerdo climático de París de 2015 y el mundo ya se ha calentado 1.1 grados Celsius.

Es tal vez la última advertencia que el grupo de científicos puedan hacer sobre la marca de 1.5 grados, porque es posible que su próxima serie de informes se publiquen después de que la Tierra supere la meta o esté enfilada a hacerlo pronto, declararon a la agencia Ap varios expertos, incluidos los autores del informe.

Después de dicha meta, los riesgos comienzan a apilarse , advirtió Francis X. Johnson, coautor del informe y científico de clima, tierra y políticas del Instituto Medioambiental de Estocolmo. El informe menciona puntos de inflexión en torno a esa temperatura relativos a la extinción de especies (incluidos arrecifes de coral), al derretimiento irreversible de capas de hielo y al aumento de varios metros del nivel del mar.

El calentamiento a 1.5 es un límite crítico, en particular para islas pequeñas y montañas que dependen de los glaciares , señaló Mukherji.

El mundo actual es más fresco que el de mañana, al menos durante varias décadas , afirmó Chris Jones, científico del servicio meteorológico británico y uno de los principales autores del informe.