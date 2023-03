También se describe la información sobre personas no obligadas: las que obtuvieron ingresos por salarios de un solo patrón, siempre que no excedan de 400 mil pesos en el ejercicio; las que obtuvieron ingresos totales por salarios de un solo patrón e intereses reales, no mayores a 400 mil pesos, siempre que los intereses reales no hayan excedido de 100 mil pesos en el ejercicio.

En el material adicional, el SAT guía al contribuyente a solicitar contraseña y firma, principalmente.