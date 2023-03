El sentimiento bancario se recuperó un poco, con el índice KBW Bank subiendo el lunes 0.78 por ciento. Sin embargo, los miembros del índice de gran capitalización, incluidos Bank of America, Wells Fargo y Citigroup, cotizaron a la baja, mientras JPMorgan Chase subió.

Otras acciones de bancos regionales se hundieron, incluido First Republic Bank, que cayó 47 por ciento, ya que S&P Global Ratings rebajó su calificación por segunda vez en cuatro días. La calificación crediticia del banco bajó tres escalones a B+.

Los inversores temen que los 30 mil millones de dólares depositados la semana pasada por grandes bancos estadunidenses en la entidad no sean suficientes para aliviar sus problemas. Según The Wall Street Journal, el presidente ejecutivo de JPMorgan, Jamie Dimon, lidera las conversaciones con los jefes de otros grandes bancos sobre nuevos esfuerzos para estabilizar al First Republic.

Por otra parte, PacWest Bancorp y Zions Bancorporation y Regions Financial cotizaron al alza el lunes, mientras Western Alliance Bancorporation bajó.

Las bolsas europeas revirtieron las fuertes pérdidas iniciales de la sesión del lunes y cerraron al alza, luego del acuerdo de UBS para comprar Credit Suisse por una fracción de su valor de mercado. El índice STOXX 600 ganó uno por ciento, tras haber caído casi 2 por ciento en las primeras horas del día.

Las acciones de Credit Suisse se desplomaron 55.7 por ciento, mientras los papeles de UBS subieron 1.3 por ciento, tras llegar a perder hasta 16 por ciento en una sesión volátil.