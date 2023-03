Leonardo Mena Gil

Periódico La Jornada

Martes 21 de marzo de 2023, p. a12

La selección mexicana entrenó este lunes en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) y viajará hoy a Surinam para su duelo del jueves en la Liga de Naciones, pero lo hará sin la mayoría de los jugadores que militan en las ligas del viejo continente.

Muchos de ellos no han arribado a la Ciudad de México, tal es el caso de Guillermo Ochoa, quien perdió su vuelo desde Italia. En cambio, Santiago Giménez y Erick Gutiérrez, provenientes de los Países Bajos, llegarán directo a la nación sudamericana.

Un grupo se va a quedar acá, porque hay jugadores, sobre todo los de Europa, que vienen jugando muy seguido y buscamos que se puedan recuperar , comentó ayer Diego Cocca, entrenador del combinado nacional.

El partido ante Surinam, por tal, lo encarará con futbolistas de la Liga Mx y escasos europeos, entre ellos Chaquito Giménez y Guti.

Debido a que todavía hay jugadores que no han llegado, Cocca agregó que aún no es posible dar la lista que irá a Paramaribo.

“Hay un tema, no conozco a los jugadores, me acabo de presentar con Raúl (Jiménez), falta Memo, no sé lo que piensen, cada uno es distinto, no puedo dar un equipo si todavía no están aquí”, comentó el director técnico.

Para este enfrentamiento, el argentino, quien debutará al mando, podrá disponer de dos goleadores determinantes: Henry Martín (América) y Chaquito Giménez (Feyenoord), quienes han realizado una temporada de ensueño con sus respectivos equipos.