Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Martes 21 de marzo de 2023, p. 28

El esquema de recursos autogenerados es una manera en que las autoridades de la alcaldía Coyoacán, a cargo de Giovani Gutiérrez, han encontrado para privatizar los espacios públicos, el cual se ha replicado en varios deportivos de la demarcación , denunció el concejal Paulo García (Morena).

Así como sucede en el deportivo Espartaco, donde también se han privatizado canchas y espacios públicos en La Fragata, el polideportivo de Culhuacán y el Clark Flores , ubicados en las colonias Abasolo, Ex Ejido de San Francisco Culhuacán y Avante, respectivamente, incluso desde la época en la que Mauricio Toledo, acusado de actos de corrupción, era jefe delegacional.

“Pudiéramos decir que es una privatización suave porque no es conforme a la ley, es decir, el particular no tiene derecho permanente sobre el espacio, pero es privatización al final de cuentas en la medida de que solamente esa persona puede ocupar las instalaciones y ese fraude administrativo que hacen es un esquema generalizado que se hace en toda la alcaldía.