En anteriores reuniones personal del Sistema de Aguas de la Ciudad de México se comprometió a revisar el pozo y las válvulas para que esta situación no volviera a presentarse, pero un día tenemos agua y los otros no, lo que nos obliga a salir a las calles para ser escuchados .

Con cartulinas en las que se leía Sacmex, cumple , denunciaron que la manipulación de válvulas ha ocasionado que no llegue el vital líquido a cerca de 5 mil familias en Tlalpan, por lo que todos los días tenemos que batallar para obtenerla .

Asimismo, el viernes a la misma hora se realizará el desazolve del pozo R10 y se revisarán las válvulas porque se regresa el agua y no llega a nuestros hogares , afirmaron los manifestantes, quienes liberaron ambas carreteras a las 16:40 horas.

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios reportó carga vehicular de cinco kilómetros con dirección a la Ciudad de México, lo que ocasionó molestias a miles de vacacionistas que aprovecharon el megapuente.

Los vecinos señalaron que se han firmado varias minutas para que el bombeo de agua sea constante y no se cierren las válvulas cuatro días a la semana, ya que con esa medida no nos cae nada, pero no cumplen y nos siguen afectando .

Comentaron que son varias colonias afectadas, como Chimalcoyotl, y la gente de concertación política dice que van a atender nuestra demanda, pero vuelve a faltar el agua, como si estuviéramos jugando, lo cual no se vale porque es vital .

Los policías realizaron cortes a la circulación mientras personal de la alcaldía, de concertación política y del Sacmex dialogaron con los inconformes ante la presencia de efectivos de la Guardia Nacional que se mantuvieron a unos metros de distancia.