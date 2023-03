ay un sector de México que se resiste a la transformación nacional en curso y defiende con convencida beligerancia lo que no ha podido ser tocado por los cambios: el Poder Judicial, las instituciones electorales y los otros organismos autónomos, los bolsones de corrupción que aún quedan en la vastedad del Estado, los contratos depredadores y los múltiples mecanismos de cooptación mediante dádivas, ideados y activados durante el ciclo neoliberal para tener, si no contenta, al menos satisfechas a clases medias y medias bajas.

El régimen oligárquico había terminado por creerse sus propias farsas; por ejemplo, la de la alternancia: no importaba mucho quién gobernara porque, a fin de cuentas, el modelo político, económico y social no variaba gran cosa tras un cambio de colores. Y en vísperas de la insurrección electoral de 2018 muchos pensaron que si bien el triunfo de AMLO era inevitable, no ocurriría nada sustancial. Sólo así se explica la reacción de los derrotados, sorprendidos e indignados por la insolencia insólita de un presidente que acataba el mandato popular recibido y que hacía justamente lo que había prometido: acabar con el neoliberalismo corrupto. “Oye –empezaron a decir–: está bien que hayas ganado la elección, pero por favor gobierna como si fueras uno de los nuestros.”

Pero no. La promesa primero los pobres era real y fue llevada a la práctica. Así, desde 2018, los antiguos beneficiarios del festín gubernamental optaron por ser el ancla de la embarcación. Pretendían inmovilizarla e impedir que avanzara en la dirección que se había propuesto y que la ciudadanía había aceptado. En lo que va de este sexenio, el barco ha avanzado muchísimo, incluso a pesar del ancla, pero no al ritmo que desearían quienes llevaron a Andrés Manuel a Palacio Nacional. Ese deseo colectivo, activista y abnegado aunque no siempre bien organizado, es la hélice que impulsa la nave. Llevamos casi cuatro años de una tensión creciente entre la cadena del ancla y el resto de la embarcación. El ancla piensa que, como recurso desesperado, puede lograr que el casco se parta en dos y el barco se vaya a pique. Ese es el espíritu de los angustiosos exhortos de las derechas partidistas, empresariales y sociales a la intervención extranjera, o las descabelladas peticiones a las fuerzas armadas para que le digan no al Presidente.

El naufragio no ocurrirá, pero el barco podría avanzar más rápido si no arrastrara un ancla que se dice feminista, derechohumanera y ecologista, y que va causando destrozos en el lecho marino.

Hay que intensificar el giro de la hélice. Nos vemos mañana en el Zócalo.

Twitter: @Navegaciones

navegaciones@yahoo.com