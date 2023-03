“No puedo convertirme en cómplice, no puedo establecer relaciones de complicidad con nadie. No es advertencia ni amenaza (para futuros nombramientos), es sencillamente cero corrupción, cero impunidad; nada de negociaciones en lo oscurito. Porque sin duda que (en este caso) hubo acuerdo.”

Interrogado sobre las designaciones, el mandatario destacó que el veto es su derecho constitucional. Además, no se actuó bien; todo indica que se repartieron a los dos candidatos: uno a Morena y otro al PAN. Eso no debe permitirse .

A pregunta expresa sobre el papel que habría jugado el senador morenista Ricardo Monreal en la negociación para esos nombramientos, acotó: “es un político profesional, es abogado, conoce perfectamente lo que establece la Constitución y las facultades que tiene el Presidente. Lo considero una gente vinculada a nosotros, al movimiento de transformación.

“Deben entender todos que no podemos aceptar esos enjuagues; eso era de la época del PRIAN, cuando se repartían: ‘tres para ti, tres para mí’, cuando nombraban a los consejeros de ese instituto que no se toca. ¿Como es que se llama? El INE no se toca. Ahí donde está Porfirito (Edmundo Jacobo, secretario ejecutivo del instituto electoral), quien logró un amparo para seguir ahí y que todavía le aplaudieron y le celebraron que lo había conseguido, como si costara mucho trabajo obtenerlo cuando se trata de encubrimientos. No es difícil ahí, si es lo mismo; no todos, desde luego, pero jueces, magistrados, ministros, muchos, vinculados al antiguo régimen.”