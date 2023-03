Enrique Méndez y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Viernes 17 de marzo de 2023, p. 7

El comité técnico de evaluación publicó ayer la lista de 92 candidatos a consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) que pasarán a la cuarta fase de entrevistas, entre quienes se encuentran Luisa María Alcalde, hermana de la secretaria del Trabajo, y Maday Merino Damián, ex consejera comicial en Tabasco.

Aun cuando la semana pasada obtuvo el máximo puntaje en el examen, con 79 de 80 aciertos posibles, fue excluido el asesor de Morena en el INE, Jaime Miguel Castañeda Salas.

Para no situar a los aspirantes en orden descendente de puntaje, el comité optó por hacerlo por apellido. El miércoles había decidido que sería por calificación, donde Merino Damián encabezaría la lista, seguida por Alcalde Luján, quien es jurídica de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

Además de Merino Damián y Alcalde Luján, entre otras mujeres que serán entrevistadas a partir de este viernes y hasta el martes por el comité, están Zelandia Bórquez Estrada, consejera electoral de San Luis Potosí, quien obtuvo 73 puntos en la prueba. También, Rebeca Garza López, única trans que participa en el proceso y ex vocal ejecutiva del INE en Querétaro, así como la politóloga Martha Alejandra Tello Mendoza, quien obtuvo 71 aciertos, y las consejeras comiciales en Nuevo León, Oaxaca y Tlaxcala, Guadalupe Hinojosa Dieck, Rita Bell López Vences y Dora Rodríguez Soriano, respectivamente.

En la lista de hombres que pasan a las entrevistas están Ociel Baena Saucedo, magistrado electoral de Aguascalientes, quien se declaró de género no binario; el titular de Enlace de Gobernación, Yuri Beltrán; el fiscal de delitos electorales de Tabasco, Jorge Montaño Ventura, quien fue titular de administración en el Seguro Social con Germán Martínez; Flavio Cienfuegos; el ex magistrado electoral Juan Carlos Silva Adaya; Roberto Cardiel Soto, titular de Capacitación en el INE, y Netzaí Sandoval, hermano de Irma Eréndira Sandoval, ex titular de la Secretaría de la Función Pública.