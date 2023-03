–Ah, no, sí, pero esa materia prima, lo que se hace aquí. Y no es México, repito, el país que más introduce fentanilo a Estados Unidos, yo sostengo que llega más fentanilo de manera directa a Estados Unidos y a Canadá (…) Hace poco encontramos en un laboratorio. Constantemente estamos destruyendo laboratorios. Pero las que hemos encontrado aquí son azules, pastillas azules, y allá en Estados Unidos hay de todos colores y sabores.

–¿Pero aquí no hay laboratorios?

–¿Ratifica que en México no se produce fentanilo?

En México no se produce fentanilo para traficar a Estados Unidos, pues es una sustancia elaborada en Asia que en nuestro territorio troquelan en laboratorios clandestinos para convertir en pastillas, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Agregó que esa sustancia, precursora de drogas sintéticas, ingresa en mayores cantidades directamente al vecino pais del norte provocando, lamentablemente, la muerte de muchos mexicanos.

López Obrador censuró que sectores del conservadurismo hayan descalificado su propuesta de analizar la posibilidad de sustituir el fentanilo en la elaboración de analgésicos, bajo una visión perversa de que se dejaría sin medicamentos para el dolor a enfermos terminales.