Ya desde la lucha del FMLN se intentó, pero la oligarquía salvadoreña, en su actitud despiadada y deshumanizante, no quiso hacer concesiones para los marginados. Los 18, los maras, no son porque quieren serlo. Están y son porque no hay para dónde jalar en esta atribulada y despellejante sociedad. Solicitamos trato humanitario a todos los presos salvadoreños.

Mencionó que en ese momento no contaban con los recibos, pero que luego acudirían con casos específicos de personas afectadas. En la visita no se estableció ningún acuerdo adicional ni plazo, como plasma la nota de La Jornada.

Noyola presentó después un escrito en el que pide a la Profeco un informe que le sirva como herramienta legal para presentar la queja contra Agua y Drenaje. Se dará respuesta al oficio en apego a las atribuciones de ley.

Sin embargo, para ello es necesaria la presentación de quejas, o bien, recabar la información que coadyuve a atender la demanda del consumidor, la cual hasta el momento no se ha recibido, y tampoco tenemos problema de falta de personal para atender y procesar quejas.

Aarón González Vázquez, director de Zona de la Odeco Monterrey, Procuraduría Federal del Consumidor

Denuncia despido injustificado en Escuela Nacional de Enfermería

Las autoridades de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia se han comportado como el peor de los patrones. Fui despedida injustificadamente después de trabajar 14 años ininterrumpidamente brindando atención de patologías bucodentales al alumnado de esta dependencia.

Fui contratada como académica, pero desde el principio me asignaron las funciones citadas. Durante la pandemia las instalaciones cerraron y los cirujanos dentistas dejaron de asistir y por tal razón regresé hasta cuando se reabrió; sin embargo, me redujeron el salario y la jornada de 25 a 10 horas, pese a que el rector ordenó que no se afectara a los trabajadores.

Durante este tiempo he trabajado con pasión sin tener ninguna falta, sin utilizar días económicos, y cuando solicité permiso por actualización, lo repuse. A la UNAM debo la licenciatura como cirujana dentista, lo cual me apasiona y por ello logré la maestría con mención honorífica, por lo cual estoy agradecida, pero no esperaba la arbitrariedad, la injusticia y saña con la que he sido tratada, por lo que me veo en la necesidad de denunciar tal situación.

Elizabeth Teodosio Procopio

Invitaciones

La carroza negra de Bush

A 20 años de la invasión de Estados Unidos y la OTAN a Irak, se comenta el libro La carroza negra de Bush, de Federico Campbell Peña. La cita es hoy en el café María Cristina, Río Lerma 41, Metrobús Hamburgo. ¡Entrada libre!

Ahora que estamos juntas, en viernes de cine

El Albergue del Arte, Dragón Estudios y Colectivo Sprocket invitan dentro de su tercer ciclo de Cine Contemporáneo 2023, a la proyección de la película Ahora que estamos juntas, de Patricia Balderas Castro. https://youtu.be/MwznVyU3PlE Se trata de un encuentro inesperado con un grupo de mujeres que busca habitar sin miedo las calles de la ciudad, Patricia inicia un viaje íntimo y colectivo para entender las violencias que ha vivido recorriendo su propia historia, la de las mujeres que la acompañan y la de su madre, para descubrir que en un mundo violento, construir autodefensa y preservar la alegría es revolucionario.

Tendremos como invitada especial a la directora de la película, Patricia Balderas Castro, la charla estará a cargo de #AzucenaMecalco

La cita es hoy a las 20 horas en el Foro El Albergue del Arte, ubicado en Alberto Zamora 32 en la colonia Villa Coyoacán. Informes y reservaciones en el número telefónico 55-5554-6228

¡Entrada libre!