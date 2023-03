Alejandro Alegría

A diferencia de otros países, México mantiene paz social y estabilidad económica –incluido el sistema financiero–, lo que ha permitido la llegada de 19 mil millones de dólares este año para inversiones inmobiliarias en el contexto de la relocalización de empresas, aseveró la titular de la Secretaría de Economía (SE), Raquel Buenrostro.

Al inaugurar el Centro de Inteligencia de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), la funcionaria comentó que esta herramienta va en línea con el fortalecimiento de los mercados regionales, que ha llevado a México a ser un gran atractivo por la estabilidad económica que logró durante la emergencia por covid-19.

Fuimos el único país que durante la pandemia tuvo en 2020 crecimiento de los ingresos, no se endeudó, no hubo recortes, la moneda está fuerte, no tenemos endeudamientos. El sistema financiero estadunidense y algunos otros están titubeando, (pero) nosotros no tenemos mayor impacto , aseguró.

“(Hay) estabilidad económica, paz social... Porque también están los conflictos en Rusia y Ucrania, este tipo de guerra fría que está llegando a otro nivel, convierte a México en un gran atractivo, y ese gran atractivo nos lleva a otros temas, principalmente de política industrial”, destacó.

Indicó que durante muchos años la política industrial fue inexistente en México, pero ya no hay oportunidad de esperar al mañana, porque ya fue ayer. Más vale que nos apuremos, porque si no, no vamos a estar en las condiciones adecuadas .